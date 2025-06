Ciclismo, Frangioni in bella evidenza nella Gf Terre dei Varano

Una tre giorni dedicata alle due ruote ha contraddistinto Camerino, per la 16ª edizione della Granfondo Terre dei Varano. Il percorso principale di 131 km per 2.350 metri ha confermato lo stato di forma di Alessandro Frangioni (Team Go Fast) che ha chiuso in 4h08’13“ staccando di 8“ Francesco Manuel Bongiorno (FMB Cycling Team) e Paolo Ciavatta, suo compagno di colori. Vittoria per Elisa Leardini fra le donne. La portacolori dell’Mg-K Vis Olmo Promotech ha completato il tracciato in 4h53’58“ con un vantaggio di 19’13“ su Lisa Di Cesare (Team Cingolani Specialized) e 33’21“ su Maria Cristina Prati (Team del Capitano). Nel percorso medio successo di Paolo Totò (Team Go Fast) ex professionista entrato a far parte della nazionale paralimpica come guida nel tandem: 3h13’27“ il suo tempo finale con 3“ su Pasqualino Loretone (Fuorisellabike) e 5“ su Francesco Pirro, compagno di colori del vincitore. A Michela Gorini (Santini Squadra Corse) la prova delle donne in 3h36’20“, quindi Veronica Coluccia a 6’17“ e Daniela Cecchetti (Gm Bike) a 18’05“.