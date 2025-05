Ciclismo giovanile modenese: Trofeo Lapam e Edilesse in scena l'ultima domenica di maggio

Sarà una giornata intensa ultima domenica di maggio per il ciclismo giovanile modenese. Ad aprire le ostilità saranno gli esordienti del 1° anno alle ore 14 (km.25,800) con il 27° Trofeo Lapam dove verrà assegnata anche la maglia di campione provinciale su strada che se la contenderanno Leonardo Mai (Novese), Valerio Ballantini (Maranello), Leonardo Balboni e Mattia Clementi che gareggiano per società non modenesi. Seguiranno alle ore 15 (km.34,400) gli esordienti del 2° anno nel Trofeo Edilesse con Fabian Ferraresi (Novese), Alessio Bonfiglioli e Francesco Giacomelli (Maranello) e i gialloblù tesserati fuori provincia Cazzarò, Masoni, Caselli, Mazzini, Teddei e Bellentani in lotta per la maglia di leader gialloblù. Concluderanno la giornata organizzata dalla Ciclistica Novese gli allievi con il via alle 16 (km.51,600) con il G.P. Caseificio Razionale Novese con al via i rider del S,Felice e del Team Paletti. Alle 16 a Sassuolo presso gli Impianti Sportivi i Giovanissimi si contenderanno i successi delle varie categorie nel 33° Città di Sassuolo Trofeo Baby Team Iaccobike società che organizza la manifestazione.

a.g.