  4. Ciclismo - La festa delle due ruote accende il Valdarno. Torna la ’Marzocchina’. Tra sport e solidarietà

La Ciclostorica ‘La Marzocchina’ giunge quest’anno alla sua 13ª edizione. Una vera e propria festa su due ruote che unisce...

di FRANCESCO QUERUSTI
30 agosto 2025
Un’immagine della passata edizione della Marzocchina sempre sostenuta da Enel

La Ciclostorica ‘La Marzocchina’ giunge quest’anno alla sua 13ª edizione. Una vera e propria festa su due ruote che unisce sport, passione e convivialità in programma domenica 7 settembre. Una pedalata sportiva in compagnia, con vecchie biciclette d’epoca, lungo i suggestivi centri storici e le incantevoli campagne di Figline, Incisa e San Giovanni Valdarno, Santa Barbara e Cavriglia. Una giornata autentica, fatta di polvere e sorrisi, del piacere di stare insieme con l’impegno di disputare una bella prova.

Tre percorsi da 27, 43 e da 78 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, nelle colline del Chianti, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui molti km di strade bianche per rivivere la storia della vallata racchiusa tra Arezzo e Firenze. La conclusione di tutti i percorsi sarà il ristoro finale dal poeta macellaio Dario Cecchini a San Giovanni Valdarno. La Marzocchina vuole unire sport, arte, cultura e socialità, con il patrocinio di numerosi comuni della Toscana e la confermata partnership di Enel, l’azienda elettrica molto presente nel territorio. Organizzazione Pro Loco, Valdarno Bike Road e Confcommercio, insieme al comune di San Giovanni con la sindaca Valentina Vadi.

“Questa edizione avrà molte novità - afferma Francesco Fabbrini, presidente Valdarno Bike Road - che riguarderanno sia i rinnovati percorsi, sia i punti di ristoro. San Giovanni Valdarno e i comuni limitrofi si preparano ad accogliere con entusiasmo La Marzocchina, un evento che, di anno in anno, si arricchisce di proposte e conquista sempre più partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero".

Per l’intero weekend, da venerdì 5 a domenica 7 settembre, San Giovanni Valdarno (fulcro della manifestazione) e altri comuni metropolitani si animeranno di eventi collaterali, mercatini, proposte artistiche e culturali, iniziative ricreative e stand gastronomici. Domenica 7 La Marzocchina al via con le mitiche bici d’epoca e alle 10 la pedalata benefica di 12 km, aperta a tutti, con il ricavato devoluto al Calcit Valdarno.

Francesco Querusti

