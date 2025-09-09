Ciclismo. La Polisportiva 2000 in terra di Sicilia

Prosegue il viaggio del gruppo ‘Polisportiva 2000 Ciclismo Cervia’, che nei giorni scorsi è partito in bicicletta per raggiungere Siracusa. Complessivamente, i ciclisti percorreranno una distanza totale di 1400 km, attraverso gli Appennini, dalla costa adriatica fino a quella del Tirreno, con diverse tappe nelle città del centro sud.

Nelle strutture che li ospiteranno nelle varie tappe, gli atleti porteranno in dono il Sale dolce di Cervia, come simbolo di amicizia. Tra loro anche Giancarlo Vagnini, storico socio dell’associazione, conosciuto nel territorio cervese per imprese e sfide importanti, come diverse edizioni della prestigiosa Randonnée Europea Parigi – Brest – Parigi o l’ Europa Tour, quindicimila chilometri in bicicletta, attraversando in tre mesi diciannove stati europei fino al Polo Nord, impresa compiuta nel 2013.

Prima della partenza, il vicesindaco del Comune di Cervia Gianni Grandu e l’Assessore Federica Bosi hanno salutato gli atleti augurandogli un meritato successo per questa sfida sportiva.

I due amministratori comunali hanno inoltre sottolineato l’importanza di questo gruppo che, con la prolifica attività dei suoi associati mostrata in questi decenni di attività (è stata costituita nel 1978), rappresenta un valore per la comunità sportiva e sociale di Cervia.

L’associazione romagnola è anche attiva da molti anni nella gestione e supervisione dei principali eventi sportivi che si svolgono in città, da IronMan, alle Strade Bianche del Sale alla Granfondo Via del Sale. Il loro viaggio lungo la nostra Penisola rappresenta non soltanto un appuntamento di natura sportiva, ma intende anche fare conoscere l’ospitalità cervese e, come detto, il prezioso oro bianco: il sale.