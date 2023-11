Ciclismo - La ricorrenza. ’Gino’ Cavalcanti compie 80 anni . Fu il gregario di Felice Gimondi

Una grande festa per i suoi 80 anni se l’è decisamente meritata. Dopo le tante fatiche della sua gioventù in sella ad una bicicletta da corsa: Giovanni "Gino" Cavalcanti - nato a Sant’Agata sul Santerno - ha appena festeggiato i suoi 80 anni. Da professionista, tra il 1969 e il 1979, non ha mai ottenuto una vittoria ma è stato uno dei più fedeli e importanti gregari della sua epoca, risultando fondamentale in moltissime vittorie di un campionissimo come Felice Gimondi. Ha partecipato alla bellezza di 10 Giri d’Italia, conquistando un ottimo decimo posto nella classifica finale nel 1971.

Ha concluso anche due Tour de France (48º e 38º posto finale) ed è proprio in Francia, da dilettante, che ha vinto uno delle sue gare più importanti: infatti si è imposto sul quasi mitologico Puy de Dome al Tour de l’Avenir del 1967.

Nativo come detto di Santagata sul Santerno, Cavalcanti ha partecipato anche a tre edizioni dei Campionati del Mondo, piazzandosi 42º a Gap, in Francia, nel 1972.

Nella sua carriera da professionista, ha indossato le maglie di Gris2000 (nel 1969), Salvarani, Filotex, poi ininterrottamente alla Bianchi tra i 1973 e il 1979.

u.b.