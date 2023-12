Ciclismo master. Cappello d’oro, premi ai vincitori dell’edizione 2023

Il Cappello d’Oro Master Amatori premia i suoi campioni e guarda all’edizione 2024 che decollerà a febbraio per la gestione dell’Acsi Macerata e della Work Service–Vitalcare, che si avvalgono della regia di Maurizio Giustozzi e Demetrio Iommi. Insigniti del trofeo creato da Enzo Marinelli sono i leader di fascia: il gentleman Giampaolo Busbani, il senior Paolo Totò, l’amazzone Emanuela Sampaolesi e il supergentleman Tiziano Lacchè. Tutti in passerella nell’Acsi Gala assieme al Premio ‘Top’ Mario Cartechini, una vita al servizio del ciclismo. Sono stati applauditi a Porto Sant’Elpidio da Fabio Romagnoli, delegato Coni Macerata; Antonio Romagnoli, presidente Ruote e Cultura; Adamo Re, patron Fertesino Cross Cup; Enzo Giustozzi, presidente Nuova Sibillini. Il Cappello d’Oro Master Amatori inaugurerà l’anno col Trittico d’Apertura che raccoglierà il testimone dalla Fertesino Cup Cross la cui ultima tappa maceratese ci sarà il 6 gennaio a Potenza Picena. Classifiche Prima fascia: 1.Paolo Totò (Team Go Fast); 2.Alessandro D’Andrea (Torello); 3.Denian Luku (Studio Moda). Seconda fascia: 1.Giampaolo Busbani (Team Crainox); 2.Mauro Maronari (Fd Steel); 3.Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis Ped. Fermano). Terza fascia: 1.Tiziano Lacchè (Giuliodori Appignano); 2.Andrea Smerilli (Stella Bike); 3.Antonio Monarca (Fd Steel). Cappello Rosa: 1.Emanuela Sampaolesi (Ponte Cycling); 2.Lavinia Palazzo (Racing); 3.Romina Ordonzelli (B. Station).

Umberto Martinelli