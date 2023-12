Ciclismo. Pranzo tra dirigenti e tesserati della Finproject alla fine della stagione agonistica

I dirigenti e i tesserati della società ciclistica Club Pedale Finproject si sono ritrovati al ristorante Olivo di Montecosaro per il tradizionale pranzo dello scambio d’auguri e di fine stagione sportiva. È stata l’occasione per rivivere e anche scherzare un po’ sui più importanti momenti che hanno visto il sodalizio protagonista sulle strade delle Marche e a livello organizzativo. Nutrita la partecipazione ed alto il livello del Gran Premio ‘Cesare Pantanetti’ dello scorso settembre, che ha visto battagliare i ciclisti della categoria Amatori provenienti pure da fuori regione. La società montecosarese con i suoi circa 50 tesserati ha preso parte alle più importanti granfondo e cicloturistiche, affrontate con quel sano spirito sportivo e quella sincera amicizia che da sempre la contraddistinguono. Il brindisi finale, oltre che occasione per scambiarsi gli auguri natalizi, è stato una sorta di partenza del sodalizio verso un 2024 particolarmente significativo in quanto ricorrerà il 50° anno di fondazione del Club Pedale Finproject Montecosaro.