Ciclismo Presenze asiatiche per la “Due giorni del Mare“

Si allargano sempre più i confini della “Due giorni del Mare“. Per la sua 11ª edizione, in programma il 12 e 13 aprile, la gara internazionale di ciclismo paralimpico vanta già una forte richiesta di partecipazioni dall’estero. Sono aumentate le presenze dall’Inghilterra ed alle tante adesioni da tutta Europa si sono aggiunti ciclisti provenienti da Giappone e Azeirbaigian. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un gruppo di 7 atleti dalla Nigeria.

"Siamo rimasti l’unica gara internazionale in Italia – racconta Samanta Cavaldonati, presidentessa di Ciclo Abilia –. A livello europeo siamo primi nel ranking degli organizzatori con punteggi massimi e tra le prime dieci gare nel mondo. La corsa è sempre piaciuta ma negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale così come la nostra società. Alla Toscana sono stati assegnati i campionati italiani di paraciclismo che si terranno a maggio a Castagneto Carducci e Ciclo Abilia parteciperà alla sua organizzazione assieme alla Youcan, società del posto. Ormai, lo diciamo con un pizzico di orgoglio, siamo diventati un po’ un punto di riferimento per società ed organizzatori in questo settore".

La Due Giorni del Mare anche quest’anno avrà come location il centro di Marina di Massa dato che il nuovo circuito è piaciuto tanto a tecnici ed atleti. Nel contesto della gara verranno rinnovati l’attività di promozione per i Giovanissimi e lo spazio espositivo per gli sponsors con la speranza che le problematiche legate al pontile non creino intoppi. La Due Giorni del Mare è entrata anche nelle scuole superiori con un progetto innovativo per il mondo del ciclismo. La richiesta è arrivata dal Liceo Scientifico Sportivo del Fermi e includerà attività dimostrativa col tecnico Nicodemo Fioravanti ma anche testimonial del mondo della disabilità come gli atleti Samuele Manfredi e Marco Lemmetti per parlare di discipline paralimpiche.

Gianluca Bondielli