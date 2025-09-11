Ciclismo. Quanto è bello andare in bici sulle colline maceratesi

Al via la 5ª edizione di "5mila", il grande appuntamento cycling che unisce passione per la bici e bellezze paesaggistiche e gastronomiche del territorio. Dal 19 al 21 settembre Porto Recanati sarà cornice di itinerari ciclistici ed eventi collaterali (Miss Conero il 19; 5mila Bike&Family il 20; dj set di Nicola Pigini e Francesco Luv il 20; nei tre giorni anche l’area Expo 5mila) con occhio attento alla sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e Bike economy. Due gli itinerari di sabato 20: "5mila Extreme" di 274km, l’evento endurance più impegnativo d’Italia con partenza e ritorno a Porto Recanati, passando per i Monti Sibillini. Poi "5mila Gravel" di 69km tra Porto Recanati, Recanati e Loreto. Domenica 21 spazio a "Granfondo 5mila" (115km). Check-point anche a Filottrano, Macerata, Tolentino, Sarnano Sassotetto e Monte San Vicino. "Un evento internazionale che richiama curiosi dall’Italia e dal mondo – spiega Andrea Tonti, presidente del comitato organizzatore –. Protagonista la bicicletta, mezzo che permette di spostarsi e godere del paesaggio in maniera sostenibile. Quest’anno, tra i canali di comunicazione dell’evento, abbiamo richiesto anche la presenza di Sky Italia". "Un’occasione importantissima dal punto di vista sportivo e turistico" come sottolineato da Giovanni Torresi del Coni, seguito dalle parole della senatrice Elena Leonardi: "Da portorecanatese non posso che essere orgogliosa di aver visto nascere e crescere questa manifestazione". Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, continua: "Un evento che abbiamo subito condiviso e che ci permette di porre in atto la destagionalizzazione della nostra località". "Gli atleti avranno l’opportunità di godere dei paesaggi e delle caratteristiche dei Comuni" spiega Emanuele Pepa, sindaco di Recanati. "Sono occasioni per osservare da vicino le nostre eccellenze, compresi i beni culturali" afferma Fabio Tiberi, assessore di Tolentino. Non solo costa ma anche entroterra, con l’intervento di Fabio Fantegrossi, sindaco di Sarnano: "Chi arriverà da noi potrà ammirare lo spettacolo dei Monti Sibillini e assaggiare i prodotti tipici". Il consigliere regionale, Renzo Marinelli, sottolinea: "Dobbiamo fare in modo che questo circuito venga mappato per essere percorso tutto l’anno da ciclisti e appassionati. Per questo è essenziale investire in iniziative del genere". "La Bike Economy è una filiera in espansione sorprendente – conclude Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato – e intercetta una fascia turistica che ha una buona possibilità di spesa. Non siamo un territorio per tutti, dobbiamo scegliere il turista che siamo in grado di accogliere e farlo nel migliore dei modi, arricchendo il tempo libero che decide di dedicarci". Info su www.5milamarche.com, email: [email protected], tel. 327 0353188.

Martina Di Marco