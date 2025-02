Ciclone Flora Tabanelli. Primo trionfo italiano

Non finisce mai di stupire in questa straordinaria stagione Flora Tabanelli, la fuoriclasse di Sestola che dopo essersi aggiudicata con due turni di anticipo la Coppa del Mondo generale di freeski Big Air sta dettando legge anche nella specialità gemella, la freeski Slopestyle. In particolare sulla nevi di Stoneham, vicino a Quebec City in Canada, la Tabanelli ha regalato all’Italia il primo successo assoluto in Coppa del Mondo proprio nella specialità Slopestyle, nella quale in tutta la storia della competizione gli azzurri avevano racimolato tre podi complessivi, mai quello più alto.

È successo grazie alla Tabanelli sulla pista del Quebec, grazie a una prova di finale che le è valsa un punteggio altissimo, 80.41, oltre cinque punti in più rispetto alla seconda classificata, la cinese Ruyi Yang, un abisso per quello che si vede solitamente in questa specialità. Quello di sabato è un successo che lancia la Tabanelli in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo freeski (dove si sommano Big Air e Slopestyle) con concrete possibilità di vincere la classifica generale negli ultimi due appuntamenti stagionali a Tignes, in Francia, tra 11 e 14 marzo, mentre la settimana successiva a St. Moritz ci saranno i Mondiali di specialità. Parlando ai microfoni della federazione, la sestolese non si è nascosta: "Per me è una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una grande prima run, in una stagione fantastica: è la prima volta che vinco nello Slopestyle in Coppa del Mondo. Sto vivendo un sogno che si sta realizzando, ora voglio restare concentrata sulle ultime due gare di Tignes per giocarmi le mie chance anche nella classifica generale".

Alessandro Trebbi