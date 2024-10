Cicloscalata del Centro Sportivo Italiano. Maglie tricolori a Ordia, Bovini e Alessandra Papa. A Sassotetto protagonista la FD Steel Porto Recanati

I Monti Sibillini applaudono gli 11 campioni nazionali nella Cicloscalata del Centro Sportivo Italiano. Sudatissimi sul traguardo di Sassotetto, dopo aver percorso i 53,7 km del tracciato, attraversando Bolognola, Fiastra e Sarnano da dove è iniziata l’ascesa finale. Tre maglie tricolori vanno a Porto Recanati indossate dal terzetto della FD Steel, e cioè Sabato Ordia, Alberto Bovini ed Alessandra Papa, sul gradino più alto del podio femminile. La New Mario Pupilli, società organizzatrice dell’appuntamento, in collaborazione con il Comitato regionale CSI Marche festeggia sul podio degli M1 l’ottimo Luca Bonifazi. I campioni nazionali Csi della Cicloscalata 2024. Debuttanti: Jacopo Costanzi Pedale Montegiorgese. E.S.: Marco Collina Mary C.T. M1 Luca Bonifazi, New Mario Pupilli; M2 Stefano Ficcadenti, Hg Cycling Team Montegiorgio; M3 Adriano Pacifici Xtreme Bike Team; M4 Sabato Ordia F.D. Steel Asd di Porto Recanati; M5 Matteo Troiano Free Bike Team Foggia; M6 Corrado Savini Pedale Montergiorgese; M7 Alberto Bovini F.D. Steel Asd; M8 Franco Martinelli Elettrofonteiana G.S.; MW 1 Alessandra Papa F.D. Steel Asd.