Cinque gol in cinque minuti. Pedroni affonda il Bassano

ROLLER BASSANO

5

BDL CORREGGIO

7

DYADEMA ROLLER BASSANO: Cocco, Pelva, Tottene, Geremia, Zen; Cecchetto, Reniero, Visentin, Rigon, Biasini. All. De Gerone.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Holban, Casari, Tudela; Manuele Pedroni, Cinquini, Righi, Caroli, Federico Pedroni. All. Granell.

Arbitro: Lossi di Forte dei Marmi.

Reti: pt 0.26 Tottene, 6.43 Holban, 9.21 Righi, 14.06 e 17.49 Pelva; st 2.00 e 4.40 Pelva, 17.13, 22.48, 23.35, 24.42 e 24.59 Pedroni.

Nel campionato di Serie A2 di hockey su pista, a circa 7 minuti dalla fine, la Bdl Correggio stava perdendo a Bassano per 5 a 2, quando Manuele Pedroni… si sarebbe avvicinato ai suoi, dicendo loro che da quel momento si applicava lo schema 1, tanto caro in passato a Pino Marzella: "Voi datemi la pallina e spostatevi, che ci penso io".

Ebbene, il giovanissimo Pedroni, che compie 18 anni proprio oggi, ha segnato in cinque minuti (perché due li ha passati in panchina per un’espulsione temporanea) cinque gol, ribaltando il punteggio sul 7 a 5 finale.

Mai vista una situazione così e raramente visto un giocatore così determinato e pure determinante: tre dei cinque gol, tra l’altro, sono stati di eccellente fattura. Nel resto della gara Correggio aveva avuto alti e bassi, chiudendo sul 2 a 3 il primo e subendo la doppietta del 2 a 5 ad inizio ripresa. Poi la grande rimonta, sino all’esito finale che conferma il secondo posto dietro al Breganze, fermato a Thiene nel derby vicentino (7-5) e ora distante 4 punti.

SERIE B. I due derby che incrociavano le squadre di Correggio e quelle di Scandiano vanno alle due formazioni meglio posizionate in classifica. La capolista Minimotor Correggio espugna il campo del Roller Scandiano per 5 a 2 con reti di Pedroni (doppietta che lo lancia a 91 gol in stagione), Castiglioni (2) e Gabbi. Per Scandiano rispondono Montanari e Montecroci. La Rotellistica Sasco Scandianese, seconda in classifica, espugna a sua volta il Dorando Pietri di Correggio, pur faticando. Finisce 3 a 2 per i ragazzi di Barbieri che vanno in gol con Gioele Ganassi, Castaldi e Consiglio, mentre per l’Italplastics c’è la doppietta di Mangano. Espulso definitivo Ghiaroni del Correggio.

Claudio Lavaggi