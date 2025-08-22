Cinti in semifinale, sogno iridato all’Idroscalo. Sabato la sfida che può portarlo in zona podio

Giacomo Cinti in semifinale mondiale del K1. A Milano è iniziato mercoledì il ‘CF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025’ in programma fino a domenica. Sulle acque dell’Idroscalo si sfideranno sportivi provenienti da tutto il globo. Saranno circa 1.400 gli atleti, in rappresentanza di 75 nazioni, a giocarsi i 24 titoli iridati della canoa sprint e i 12 allori della paracanoa. Un appuntamento iridato che torna all’Idroscalo dopo molti anni. Tra i convocati della nazionale azzurra anche l’atleta del Canoa Club Comacchio Giacomo Cinti, che alla vigilia della sua gara si è detto pronto per onorare la maglia azzurra a quest’importante appuntamento mondiale in Italia. Nella mattinata di ieri il comacchiese ha gareggiato nella prima batteria di qualificazione della specialità K1 uomini 500 metri. Una buona prestazione la sua, che gli ha permesso di conquistare il terzo posto con un tempo di 1:39.54, gara vinta dall’ungherese Adamo Varga e secondo il polacco Piotr Morawski. Il tempo ottenuto nella batteria di qualificazione permette a Cinti di accedere alla semifinale 3 del K1 maschile 500metri, che si terrà sabato alle 10.22.

I primi tre classificati accendono alla finalissima per l’assegnazione delle medaglie, in programma domenica alle 10.40. Gli atleti, invece, che si piazzano tra la quarta e sesta posizione accedono alla finale B sempre domenica alle 9.05, mentre dalla settima alla nona alla finale C alle 9.

Mario Tosatti