Cinti sfiora il bis: quarto ai tricolori. Il comacchiese da applausi a Milano

Giacomo Cinti quarto, sfiora il podio nazionale nel K1 200 metri. Si sono chiusi ieri all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani per le categorie Senior, Master e paracanoa, dove è tornata protagonista, dopo una settimana dai mondiali, la canoa velocità. L’attenzione per Ferrara è stata per le gare di Giacomo Cinti, cresciuto nel Canoa Club Comacchio ed ora nel gruppo Carabinieri.

Nella giornata di ieri il programma è iniziato alla mattina con le gare eliminatorie del K1 200 metri. Giacomo Cinti nella seconda batteria parte bene e chiude al secondo posto, guadagnandosi l’accesso alla semifinale 1. Una gara combattuta, dove l’atleta comacchiese riesce a piazzarsi al terzo posto, conquistando così un posto per la finalissima. La semifinale è stata vinta da Andrea Di Liberto. Nel pomeriggio la finalissima per l’assegnazione del titolo italiano sul K1 200. Giacomo parte in corsia numero 8 in una gara molto veloce, ci prova ma rimane giù dal podio per poco.

Titolo italiano di categoria che va ad Andrea Di Liberto, podio completato da Riccardo Baldan e Achille Spadacini, mentre Giacomo Cinti si piazza al quarto posto, non riuscendo a bissare il risultato sul K1 500. Si chiude così la tre giorni dai campionati italiani di canoa velocità all’Idroscalo di Milano. Il bilancio per Giacomo Cinti è positivo, in quanto ha concluso con un terzo posto e bronzo conquistato nella finale di sabato del K1 500, con titolo italiano vinto da Manfredi Rizza, secondo Andrea Di Liberto. Nel K1 200 rimane la bruna prestazione e il rammarico per non aver conquistato una medaglia. Giacomo Cinti, quindi, ora continua la sua preparazione per i prossimi appuntamenti internazionali.

Mario Tosatti