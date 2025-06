Circolo Fontanella trionfa nel campionato toscano di biliardo boccette Uisp

Per la prima volta in 15 anni di attività il Circolo Fontanella iscrive il proprio nome nell’albo d’oro del campionato toscano di biliardo boccette Uisp. La formazione Fontanella 1 si è laureata campione regionale di Serie A al termine di una fase play-off praticamente perfetta. Dopo aver chiuso la stagione regolare al sesto posto, tra le undici compagini provenienti da tutta la Toscana che hanno partecipato, Fontanella 1 ha vinto quattro delle prime cinque partite disputate eliminando nell’ordine Petrarca 1 e Balalaika 2. In finale, poi, ha avuto la meglio per due partite a zero contro Via di Corte 1. Questi i neo campioni regionali: Giuseppe Calamia, Andrea Albo, Stefano Natali, Leonardo Cerami, David Galli e Carlo Ciampolini.

Nella stessa massima serie bene anche l’altra squadra, il Fontanella 2, che dopo la settima piazza della prima fase è uscita ai quarti di finale play-off, ma domani disputerà gara-1 dei quarti di Coppa Toscana. Le soddisfazioni, però, in casa Circolo Fontanella non sono finite qui. Il Fontanella C ha vinto la Serie C, dove il Fontanella/Petrazzi (formazione formata anche da alcuni giocatori provenienti da Petrazzi) ha chiuso al terzo posto. Oltre allo stesso presidente del circolo Sandro Nuti, della formazione campione fanno parte anche Gionata Bargagni, Mirco Bargagni, Sergio Pasqualetti, Francesco Cioni, Piero Bini e Graziano Malatesti.