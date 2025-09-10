Circolo Nautico Volano, stagione trionfale. Rinaldi e Ceruti coppia vincente a Follonica
Vela, soddisfazioni per il team del presidente Stefano Totti. Sesto posto per Martino Salvo, al settimo la coppia Feggi-Santarelli
Grande prova di qualità della squadra del Circolo Nautico Volano alla gara nazionale di Dart 18 tenutasi nelle acque di fronte Follonica, nel grossetano, che porta il presidente Stefano Totti a parlare di una chiusura della stagione trionfale per il sodalizio nautico. I sette equipaggi dei velisti del Circolo hanno davvero fatto piazzamenti molto importanti, cominciando dal primo posto della coppia Alice Rinaldi e Pietro Ceruti, seguite dal sesto posto di Martino Salvo, dal settimo della coppia Fabio Feggi e Lucia Santarelli. Subito dopo l’accoppiata Federico Volpi e Filippo Felletti, mentre al decimo sempre per i colori del Circolo di Volano si sono classificati Flavio Scappini e Marika Valentina Scialla e al dodicesimo Jacopo Manservisi e Sophia Fontanesi. L’unica coppia di veliste, composta da Gaia Florino e Linda Orcini, si è classificata al quindicesimo posto seguite da Massimo Pestilli e Roberto Vecchiatini. "Il grande esordio dei giovani, in particolare le ragazze della Volano Sail Academy – spiega il presidente Totti – esprime il funzionamento del nostro progetto di crescita dei giovani in questo sport meraviglioso". La gara nazionale si è svolta nel fine settimana, con sei prove con vento attorno ai 10/12 nodi, una delle quali, quella col tempo peggiore, poteva essere scartata dall’equipaggio ai fini della classifica finale. Il Dart 18 è un catamarano a vela monotipo in fibra di vetro lungo 18 piedi ed è progettato per essere navigato normalmente da due persone. La coppia Rinaldi-Ceruti si è aggiudicata il primo posto solo nell’ultima prova, superando di soli due punti la coppia di Tarquinia.
c. c.
