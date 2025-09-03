Circolo Ravennate della Spada. Convocata Romanini. La 16enne in Under 20
Stanno riprendendo con l’inizio di settembre tutte le attività addestrative del Circolo Ravennate della Spada. La prima gara stagionale infatti...
Stanno riprendendo con l’inizio di settembre tutte le attività addestrative del Circolo Ravennate della Spada. La prima gara stagionale infatti è già prevista a San Lazzaro di Savena nell’ultimo weekend di questo mese e riguarderà gli atleti delle categorie assolute in ambito regionale. Gli esordienti, invece, riprenderanno le attività a partire dal 15 settembre.
Nel frattempo, alle 3 convocazioni azzurrine di spada per atleti U20 (Alice Casamenti, Francesco Delfino e Lavinia Delfino), si è aggiunta un’ulteriore portacolori giallorossa, ovvero la sedicenne Maria Sole Romanini (foto). È il giusto riconoscimento al valore dell’atleta, espresso nel corso della stagione agonistica. Il collegiale in corso a Formia terminerà sabato.
Il Crs continuerà ad essere impegnato a 360 gradi anche nel nuovo anno schermistico sia in ambito agonistico che organizzativo. La novità di quest’anno è l’anticipo di un mese della tradizionale gara nazionale di scherma dedicata agli U14 di spada, che si svolgerà al Pala De Andrè dal 14 al 16 novembre.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su