Circolo Ravennate Spada. Pioggia di medaglie per l’U14

È stato un week end ricco di medaglie quello vissuto dal Circolo Ravennate della Spada, impegnato con l’Under 14 al PalaCattani di Faenza. Nella categoria Bambine è arrivata una doppietta con Olivia Patrizi che ha vinto l’argento e Giada Valli che si è aggiudicata il bronzo. In finale Valli ha perso contro la forlivese Savadori, la quale aveva già eliminato l’altra ravennate della categoria, Jolie Zaharescu per l’accesso ai quarti di finale.

Nella categoria unificata Ragazze e Allieve, (nate 2012+2013), a salire sul gradino più alto del podio è stata Alea Mileo (foto), che ha mantenuto la testa della gara dalla prima stoccata all’ultima, pur affrontando alcuni derby con le compagne di squadra. Si sono fermate ad un passo dalla semifinale Irene Liverani, Giorgia Ferrari, Elisa Manfredi e Bianca Bancivelli. Per il team ravennate hanno gareggiato anche Ginevra Stringa, Sophia Merli, Anna Accardi, Olimpia Farsetti, Azzurra Moriconi, Nicole Roncoroni, Matilde Bighi, Ginevra Manzoni e Mariasole Zoli.

Alla prova di Faenza hanno gareggiato anche Leonardo Bianchetta, con Giacomo Angeli, Yehor Kariuchenko, Filippo Zuffi e Maicol Consiglio in ambito maschile. Sul fronte internazionale, il Circolo Ravennate della Spada era a Colmar in Francia per l’Eurofence League, riservato alle categorie Assoluti dove hanno partecipato Alice Casamenti, Beatrice Fava e Francesco Delfino.