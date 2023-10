Circolo Scherma, esordio da applausi per Favi

Alla prima prova interregionale Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia di spada maschile e femminile che si è disputata a Rovigo, nello scorso fine settimana, il Circolo Scherma Imola ha ben figurato. La giovane Alyssa Favi, tra le Bambine, all’esordio ha sbaragliato la concorrenza. Si è trattato di un monologo con successo in finale netto (10-1). "Parliamo di un’atleta dal profilo interessante – afferma Andrea Ufficiali, direttore tecnico del Csi – e gli ingredienti sono tutti al posto giusto con margini di crescita notevoli".

Più indietro Maria Sofia Aversa (16esima). Tra i maschi bene Mattia Rensi (19esimo), Samuel Barile (22esimo) e Francesco Carloncini (32esimo). Tra i Giovanissimi, positivo l’esordiente Gianmaria Arena (60) della sezione del Circolo Scherma Imola di Conselice a testimonianza dei progressi, dell’avviamento alla disciplina nel cuore della Romagna. Nell’under 14 è arrivato il terzo posto tra le RagazzeAllieve per Sara Mirandola e Ilaria Zambrini.

"Con ottimi riscontri fin dalla fase a gironi – continua Ufficiali - Zambrini, che ha dimostrato ancora una volta di avere le capacità per competere ad altissima quota, si è arresa solo alla quotata Romanini di Ravenna. Mirandola ha vendicato il ko del Trofeo Coni contro la Spiniella. Il podio ha un grande valore perché le tre regioni in lizza sono tra le più quotate in Italia". Buona prova per Giada Facchini (ottava) poi Rachele Bottau (23esima), Martina Cimatti (30esima), Elettra Gardenghi (41esima). Il Circolo Scherma Imola ha piazzato tre atlete nelle prime otto. . Miglioramenti notevoli tra i maschi con Edoardo Sona (21esimo), Giuseppe Maniscalco (22esimo), Sebastiano Spadoni (29esimo), Oscar Camporesi (46esimo) e Matteo Falasca (68esimo).

m.m.