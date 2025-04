Circolo Scherma La Spezia conquista la promozione in Serie A ai campionati italiani

In alto i calici per brindare al grande traguardo del Circolo Scherma La Spezia, che conquista la promozione nella Serie A ai campionati italiani a squadre di scherma olimpica. Sotto la guida del maestro Riccardo Bardine, la squadra spezzina si è laureata vicecampione italiana di Serie B, ottenendo così il pass per la massima serie a Piacenza. Un risultato straordinario per gli atleti del circolo spezzino: il capitano e tecnico Leonardo Fiorentini, Tommaso Aiello, Emanuele Caruso e il giovane cadetto Samuele Bellini.

Il cammino della squadra è stato tutt’altro che semplice. Dopo un girone iniziale turbolento, con una vittoria contro la Schermistica Fiorentina e una sconfitta con la Scherma Gallaratese, è arrivato il momento delle eliminazioni dirette. Nel primo match la vittoria significava la possibilità di lottare per la promozione e il podio, mentre una sconfitta avrebbe costretto gli spezzini a battersi per la salvezza. Con un combattuto 45-42, i ‘pirati spezzini’ si sono assicurati la permanenza e hanno guadagnato il diritto di giocarsi la semifinale per la promozione in Serie A contro l’Udinese Scherma. Un incontro al cardiopalma, risolto con il punteggio di 45-44, che ha portato La Spezia in finale, regalando la possibilità di una rivincita contro l’Accademia Scherma Gallaratese.

"La tensione era alta, complice la sconfitta subita nel girone – spiega Bardine – ma la voglia di riscatto ha prevalso: con un netto 45-38, Spezia ha spazzato via gli avversari, guadagnando l’accesso alla finalissima contro i giovani atleti di Terni". L’ultimo assalto, combattuto fino all’ultima stoccata, ha visto Aiello, Caruso, Fiorentini e Bellini fermarsi con un pizzico di amarezza per l’oro mancato, ma con la consapevolezza di aver raggiunto un risultato straordinario: il titolo di vicecampioni nazionali di Serie B e, soprattutto, la storica promozione in Serie A.

"Un successo che premia il lavoro, la dedizione e la passione di un gruppo che non ha mai smesso di credere nel proprio sogno. Questo risultato è il frutto di anni di impegno, sacrificio e passione. Vedere i miei ragazzi conquistare la promozione in A è una soddisfazione immensa: non è solo una vittoria sportiva, ma il riconoscimento del loro duro lavoro e della loro crescita. Hanno affrontato ogni assalto con grinta e determinazione, dimostrando di essere una squadra vera, capace di sostenersi nei momenti difficili e di esaltarsi nelle sfide decisive. Sono orgoglioso di loro e di tutto il Circolo Scherma La Spezia. Mi rende felice vedere atleti che vivono fuori, ma che continuano a lottare per la loro scuola. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo, non vediamo l’ora di affrontare le nuove sfide che la Serie A ci riserverà".

Marco Magi