Circolo Schermistico Forlivese brilla al Gran Premio Giovanissimi di Vercelli

Grandi soddisfazioni per il Circolo Schermistico Forlivese alla seconda prova del Gran Premio Giovanissimi a Vercelli, dedicato alle categorie Under 14. Due secondi posti per la compagine forlivese: Anita Casacci, classe 2014, tra le Bambine (sconfitta solo in finale 10-6) e Lorenzo Balelli (foto), classe 2011, battuto in finale di stretta misura (15-13) tra gli Allievi, con ben 191 partecipanti.

Buoni risultati anche per gli altri atleti del Circolo Schermistico Forlivese. Nella categoria Maschietti (122 partecipanti) 16º Leonardo Bagattoni, 67º Giulio Gentilini, vittima di un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi. Tra le Bambine (80 partecipanti), oltre al secondo posto di Anita Casacci ci sono anche Anita Gentili (24ª), Gaia La Biunda (28ª), Bianca Gentili (51ª) ed Eleonora Maroncelli (54ª). Tra i Giovanissimi (189 partecipanti) e le Giovanissime (135): Luca Lombini (40º), Mathias Paparella (60º), Angelica Casoni (12ª) e Adele Amico (76ª). I Ragazzi (173 atleti) Ettore Gentili (21º) e Filippo Fiori (94º).