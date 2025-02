Circolo Schermistico forlivese, tanti qualificati agli Assoluti. Bambine-Giovanissime campionesse regionali

Trionfale qualifica regionale agli Assoluti, a Lugo, per gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese che ha vinto nella consueta arma della spada, sia in campo maschile, sia in quello femminile. Sulle 17 qualificate, ben cinque sono del Circolo Schermistico Forlivese, in particolare Asia Vitali che si è imposta nella competizione, battendo in finale 15-10 la ravennate Beatrice Fava e in semifinale la compagna di squadra Chiara Castagnoli. Qualificate anche Viola Casali (9ª), Anita Sgubbi (12ª) e Greta Versari (13ª), oltre a Mariachiara Testa che aveva già strappato il pass.

Anche in campo maschile il successo è andato a un portacolori forlivese. Infatti, come già tra le ragazze, in semifinale Leonardo Cortini ha vinto, seppur di un soffio (15-14) lo scontro fratricida col compagno di squadra Filippo Bassi (alla fine 3º). Poi in finale ha avuto ragione nettamente per 15-8 del modenese Gian Marco Macchioni. Si sono qualificati anche Adriano Rocco (13º), Nicolò Sonnessa (18º) e Matteo Maddalena (3º), mentre avevano già ottenuto il pass Riccardo Magni, Fabrizio Di Marco e Marco Malaguti.

In concomitanza della prova regionale per la qualifica agli Assoluti, si è tenuta anche la gara a squadre Gpg che ha visto in palio i titoli di campione dell’Emilia-Romagna per la spada. Tra le Bambine-Giovanissime il titolo della spada è andato proprio al club forlivese grazie ad Adele Amico, Anita Casacci e Angelica Casoni. Al 5º posto Bianca e Anita Gentili, Eleonora Maroncelli e Gaia La Biunda. Entrambe le squadre di Maschietti-Giovanissimi e Ragazzi-Allievi hanno ottenuto il terzo posto, rispettivamente grazie a Giulio Gentilini, Leonardo Bagattoni, Filippo Reseda Arfelli e Luca Lombini, nonché Lorenzo Balelli, Ettore Gentilini, Giacomo Gimelli e Filippo Fiori.

Riccardo Magni – come detto già qualificato per gli assoluti – ha partecipato alla prova di Belgrado del Circuito Europeo Cadetti prendendosi una meravigliosa medaglia di bronzo. Non brillantissimo nella fase a gironi, con appena 3 vittorie, Magni si è riscattato nel tabellone a eliminazione diretta: si è arreso solo in semifinale (13-15) allo svedese Zimmerman.

u. b.