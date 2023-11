Circolo Tennis. Massa, arriva il secondo ko

Il Circolo Tennis Massa Lombarda rimedia la seconda sconfitta nel campionato di serie A1 maschile, cedendo 4-2 nella trasferta ad Appiano sui campi de Tc Rungg Sudtirol, capolista del girone. Per la giovane formazione capitanata da Michele Montalbini ha colto un bel successo Francesco Forti che nel testa a testa tutto romagnolo fra i numeri uno dei due team ha superato il faentino Federico Gaio. Niente da fare invece per Lorenzo Rottoli contro Riccardo Bonadio, che lo precede di oltre duecento posizioni in classifica mondiale e per il 19enne Marco Cinotti contro Maximilian Figl, mentre il 36enne sloveno Blaz Kavcic ha ceduto in tre set, dopo una dura lotta, ad Alexander Weis. In svantaggio per 3-1 dopo i singolari la formazione massese ha provato a riaprire i giochi con l’affermazione del duo Forti-Rottoli ma non è bastato perché la coppia De Bernardis-Kavcic si è inchinata agli specialisti Bortolotti-Gaio che hanno così siglata la vittoria per il Rungg, saldo al commando del raggruppamento con 8 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia toscana Match Ball Firenze e Sinalunga (il derby è stato posticipato a mercoledì 8 novembre). Il Circolo Tennis Massa Lombarda, fermo a quota 2 in classifica, tornerà in campo domenica 12 novembre (domenica la sosta), quando per la quinta giornata all’Oremplast Arena sarà di scena il Match Ball Firenze, già avversaria lo scorso anno nel girone di A2. La formula prevede che la prima di ciascun gruppo acceda ai playoff scudetto (semifinali andata e ritorno il 26 novembre e 3 dicembre, poi finale in sede unica il 9 e 10 dicembre), la seconda si assicuri la permanenza in categoria, mentre terze e quarte disputino i playout salvezza (anche in questo caso 26 novembre e 3 dicembre).