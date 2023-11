Circolo Tennis Massa ko nell’ultima di campionato. Ora i playout contro Siracusa

Si chiude con una sconfitta il campionato del Circolo Tennis Massa Lombarda, atteso ora dai playout salvezza contro il Match Ball Siracusa. Nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, Massa ha ceduto per 4-2 sui campi della formazione toscana del TC Sinalunga, che con questo chiude al primo posto. Nell’altro incontro di giornata non è bastato al Tc Rungg Sudtirol (11) imporsi per 4-2 nella trasferta al Match Ball Firenze (4 punti). Per la formazione capitanata da Michele Montalbini in singolare è andato a segno solo Giulio Zeppieri, nel testa a testa tutto mancino fra i numeri uno delle due compagini capace di spuntarla di misura, in rimonta, su Matteo Gigante. Il cesenaticense Francesco Forti ha ceduto in tre set al più quotato slovacco Josek Kovalik, così come Marco Cinotti a Fabio De Michele, mentre Lorenzo Rottoli è stato superato da Marcello Serafini. Sul 3-1 per i padroni di casa, con la situazione di classifica ormai delineata e non più modificabile, nei doppi un successo per parte con il ritiro dopo pochi punti della coppia avversaria. "Contro i campioni d’Italia, presentatisi al completo, Zeppieri ha colto la sua prima affermazione stagionale con i nostri colori riscattando così subito la sconfitta della domenica precedente – commenta Nicola Gualanduzzi, vice capitano del Ct Massa Lombarda – mentre non abbiamo avuto fortuna in un paio di singolari. Peccato in particolare per le partite di Forti contro un avversario di spessore ed esperto come Kovalik e di Cinotti, che ha disputato davvero un buon match ed è arrivato piuttosto vicino alla vittoria con De Michele".