Circolo Tennis Siena: "La forza dei numeri"

"Ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia di sportivi. E ancora oggi lo sport è la mia grande passione". Giulia Collodel è stata una campionessa di tennis. Oggi è la presidente del Circolo Tennis Siena. Parte dalle sue radici per raccontarsi. "Mio padre giocava nella Mensana in A2. La mia famiglia veniva dal Veneto, mio nonno venne in provincia di Siena a fare l’enologo alla Bertolli di Monteriggioni. Io sono del Drago, mio fratello è stato mangino vittorioso. Ma avendo fatto tennis da professionista sono andata molto fuori città". E quindi vede Siena con un occhi diversi. "Prima fare lo sport ad alti livelli ci consentiva di guadagnare bene. Sono arrivata ad essere la numero 11 d’Italia, ho fatto tre universiadi". Laureata in biologia poi ha fatto la scelta di campo: "Volevo avere una vita normale, mi sono sposata e ho avuto due figli. La vita universitaria è simile a quella dello sport: competizione, congressi che ti danno la carica emotiva come la partita. Anche i miei figli sono sportivi: Bernarnardo Masini calciatore e Maria a tennis tesserata a Firenze. Lo sport ci ha permesso di vivere Siena nella maniera migliore". Università e la presidenza del Circolo Tennis, un secondo lavoro. "Sono una persona normale che non si è mai arresa". Quando Giulia Collodel è arrivata alla guida il circolo stava attraversando un brutto momento. "Il senese deve volare alto, in un altro modo. Basta con la supponenza e quando ci sono le regole queste devono essere rispettate, da tutti. Basta con l’amico dell’amico dell’amico… Il Circolo è una struttura fuori dalla politica e posso dire che nel consiglio ho fatto scelte non condizionate. Io credo che ancora a 62 anni si possa essere utili ma qualcuno deve iniziare a fare un passo indietro, perchè in questa città ci sono tante giovani energie da valorizzare". I giovani sono una grande ricchezza e lo sport è una bella opportunità. "Lo sport fa parte di me – dice Collodel – . E’ educazione, il sabato e la domenica indosso tuta e scarpe da ginnastica e vado con figli e nipoti a fare sport. Oggi i ragazzi sono immersi in una gara continua e questo non va bene. Non si rilassano nemmeno nello sport. Dobbiamo imparare a godere di chi è bravo senza che abbia appoggi particolari. E la politica dovrebbe imparare a scegliere le persone migliori per determinati ruoli". Anche per le non è stato facile ritagliarsi i propri spazi in una dimensione quasi esclusivamente maschile. "Le donne hanno un passo passo in più nell’organizzazione. Ma c’è anche molta invidia e questo ci indebolisce". Il Circolo Tennis Siena ha 400 soci, corsi per 100 bambini: "Oggi è diventato un’azienda. Ho portato a una velocità tale questa realtà che ora sono un po’ stanca ma vado avanti anche perchè l’anno prossimo il circolo farà cento anni. Un bel traguardo. E io voglio esserci".

Michela Berti