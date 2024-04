Circuito "Corri nella Maremma». Boscarini domina anche sui colli

Jacopo Boscarini primo tra le colline senesi e Marika Di Benedetto si conferma in forma ottenendo un bel terzo posto. Vittoria maremmana in terra senese per la seconda tappa del circuito podistico Corri nella Maremma. A Siena, nella gara "Sù e giù per i colli senesi", con 246 atleti al via, ha vinto Jacopo Boscarini, esperto atleta dell’Atletica Costa d’Argento, oramai uno degli atleti più forti della provincia di Grosseto ma anche della Toscana. L’argentarino ha concluso i 12 chilometri collinari col tempo di 44’ 57’’, precedendo Matteo Cannucci (Il Fiorino asd) staccato di trenta secondi, dopo una bella battaglia vinta poi dal maremmano e Giordano D’Ascenzi (Mens Sana Siena). A livello femminile, buon terzo posto per Marika Di Benedetto (Atletica Costa d’Argento) giunta al traguardo in 57’28’’, dietro a Mihaela Robu prima in 55’43’’ e Damiana Lupi. La gara, organizzata dalla Mens Sana Siena, per il secondo anno consecutivo fa parte del nel circuito Corri nella Maremma e Memorial di Marco Santucci, giovane atleta con diverse presenze nel circuito, prematuramente scomparso due anni fa. Il percorso era un collinare di 12,5 chilometri per i colli senesi con partenza e arrivo al Palasport senese di viale Sclavo. Continua così la tradizione che vede i due atleti dell’Argentario essere gli unici a salire sul podio in tutte le 17 edizioni del trofeo Corri nella Maremma dal 2008 ad oggi: 145 le presenze sul podio di Boscarini, 76 per la Di Benedetto. Adesso il circuito Corri nella Maremma si ferma per una decina di giorni, prima della velocissima Race 4° Stormo, giunta alla sua settima edizione: la gara dentro l’aeroporto militare grossetano si terrà domenica 21 aprile: un percorso velocissimo dove gli atleti potranno provare a far registrare il record sulla distanza dei 10 chilometri.