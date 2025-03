Circuito Uisp "Corri nella Maremma». Stramagliano, vincono. Boscarini e Di Benedetto

Inizia nel modo migliore il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. La "Stramagliano" fa centro, con 105 partenti in una gara organizzata dal Team Marathon Bike con il supporto strategico del Comune di Magliano. Alla fine sono stati consegnati ben 80 premi ai partecipanti, con bellissimi trofei per i vincitori.

Dominio dell’Atletica Costa d’Argento, con Jacopo Boscarini che precede il compagno di squadra Gabriele Lubrano; a completare il podio Gianluca Colicci, del Team Marathon Bike. Tra le donne ottima Marika Di Benedetto (Atletica Costa d’Argento), che vola nel duro percorso tracciato dagli organizzatori mettendosi alle spalle Francesca Paradisi (Gruppo Podistico Rossini) e Lisa Lambrecht (Team Marathon Bike).

Presenti la vicesindaca Tamara Fattorini, l’assessore all’Ambiente Gianfranco Pastorelli e la consigliera con delega allo sport Pamela Calussi, e per la Uisp il presidente Massimo Ghizzani e il vicepresidente vicario Massimo Pifferi. "Siamo orgogliosi di questa seconda edizione della Stramagliano – afferma Tamara Fattorini –. Abbiamo avuto tanti partecipanti ed è stata una festa dello sport per tutti che rilancia la nostra volontà di promuovere eventi sportivi. Crediamo molto in queste attività e ovviamente anche nella collaborazione con la Uisp che è duratura nel tempo, con i campi estivi e con le attività invernali per i bambini, e che porterà Magliano a ospitare una gara ciclistica il 4 maggio".

"Il Comune di Magliano è tra i Comuni più vicini alla Uisp e allo sport – conferma il vicepresidente vicario della Uisp, Massimo Pifferi –, per questo ringraziamo il sindaco Gabriele Fusini, la sua vice Tamara Fattorini e tutta la giunta. La prima tappa del Corri nella Maremma è andata molto bene e questo ci fa ovviamente piacere, perché parliamo di un fiore all’occhiello della Uisp che ha sofferto più di altri la pandemia e che auspichiamo di rilanciare in questo 2025, con gare in tutta la provincia fino al termine dell’anno".