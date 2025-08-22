Città in festa per l’assegnazione degli Europei 2026. Varese si conferma regina del canottaggio

"Un’ottima notizia la scelta di Varese come sede degli Europei di canottaggio del 2026". Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sottolinea il "riconoscimento importante per tutto il territorio". Ora è ufficiale: gli Europei 2026 di una delle discipline sportive di maggior prestigio si svolgeranno in Italia. Dal 30 luglio al 2 agosto del prossimo anno, sarà Varese a ospitare la rassegna continentale con una stima di presenze di oltre 500 atleti in arrivo da più di 30 nazioni nelle categorie Senior, Pesi Leggeri e Pararowing. La scelta di World Rowing è ricaduta sul campo di regata della Schiranna, già sede degli Europei nel 2012 e nel 2021 e di altri appuntamenti internazionali. L’evento dell’estate 2026 precederà di un anno, i Mondiali Master.

Gli Europei 2026 vedrà in gara molti atleti che saranno protagonisti nello stesso mese ai Mondiali di Amsterdam, in programma dal 23 al 30 agosto. "L’assegnazione degli Europei 2026 a Varese, a poche settimane di distanza dal successo della Coppa del Mondo e del Festival dei Giovani, è un grande motivo di orgoglio per tutto il Canottaggio italiano – afferma Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio – Varese è una garanzia di affidabilità per il Canottaggio internazionale e nell’ultimo anno il nostro Consiglio Federale ha lavorato, in sinergia con le istituzioni locali, affinché ci fossero le condizioni per esprimere questa importante candidatura. Il finanziamento di 950.000 euro, destinato dal Governo alla FIC, ci ha permesso di poter festeggiare l’attribuzione di questo evento internazionale".

"Varese ha dimostrato più volte di essere una città profondamente impegnata nello sviluppo del canottaggio - ha dichiarato Annamarie Phelps, Presidente di European Rowing -. La sua comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi di alta qualità la rende una scelta naturale per gli Europei 2026. Sappiamo che gli atleti e la comunità del canottaggio riceveranno un’accoglienza eccezionale".

G.L.