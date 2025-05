Clai Volley: Nuovo Allenatore Bendandi e Cambiamenti nel Roster per la Serie A2

Sono giorni intensi quelli in casa Clai. Il nuovo allenatore Simone Bendandi, che già conosce il vice Dominico Speek e in questi giorni sta prendendo confidenza con la sua nuova squadra. Nei prossimi giorni lo staff di Bendandi verrà completato con lo scoutman e tutte quelle figure che contribuiscono al lavoro del gruppo squadra, questo è il primo tassello che la Clai sta mettendo in vista del prossimo campionato.

Uno staff di livello, ti consente di preparare le partite nella maniera migliore curando ogni minimo dettagli. Bendandi è un allenatore d’esperienza, uno che è stato nello staff della Nazionale azzurra di Mazzanti e questo bagaglio tecnico aiuterà l’intera Clai a crescere in un campionato importante come la serie A2.

Sul fronte giocatrici, in questi giorni il direttore sportivo Massimo Cavalli e il direttore sportivo Michele De Caria si sono concentrati su quegli elementi che rimarranno dopo la prima stagione che ha portato la permanenza in serie A2. Non faranno parte del gruppo la centrale Eva Ravazzolo e la palleggiatrice Nicole Rocha Drewnick già lasciate libere di accasarsi altrove.

Non ci sarà nemmeno Alessia Mastrilli che ha giocato l’ultima partita in maglia Clai contro Concorezzo. Al suo posto è già stata confermata la ventenne Arianna Gambini. Quest’ultima ha già il contratto per il 2025/2026 e se non ci saranno sorprese la Gambini occuperà il ruolo di libero titolare. Fra le priorità della Clai ci sarà l’ingaggio di un libero per sostituire la Mastrilli, una giocatrice che possa affiancare la Gambini. Da capire se sarà un talento da svezzare, o qualcuna che abbia già fatto esperienza in A2 o addirittura in A1. Nel ruolo di palleggiatrice si giocherà le sue chance Sofia Cavalli, la capitana lo scorso anno si fece male prima dell’inizio del campionato facendo da spettatrice.

Sofia ha recuperato dall’infortunio e darà il suo apporto coronando il sogno di fare un intero campionato in serie A2 in maglia Clai. Nelle prossime settimane si deciderà la data del raduno, presumibilmente sarà poco dopo Ferragosto, si sta valutando l’ipotesi di andare in ritiro per qualche giorno in una delle località della Valle del Santerno.

C’è tanta carne al fuoco, ma un po’ alla volta il presidente Stefano Mongardi e i suoi collaboratori metteranno ogni tassello al suo posto.