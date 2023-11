Classifiche pallamano. Settima giornata uomini, che sfida a San Lazzaro

Camerano viene raggiunta in testa alla A Silver maschile da San Lazzaro. Terza Chiaravalle. L’A2 femminile, per gli impegni della Nazionale, tornerà il 2 dicembre. Il 25 (ore 21) Chiaravalle recupererà la partita in casa (prima giornata) con Prato.

A Silver maschile, sesta giornata. Campus Italia-Cologne 28-39, Palermo-Teramo 32-24, Orlando Haenna-San Giorgio Molteno 25-30, Genea Lanzara-Publiesse Chiaravalle 30-34, Romagna-Camerano 27-27, Verdeazzurro-San Lazzaro 27-31. Classifica: San Lazzaro e Camerano 11; Chiaravalle 9; Romagna e Cologne 8; S.G.Molteno 6; Verdeazzurro 5; G.Lanzara, Palermo e O.Haenna 4; C.Italia 2; Teramo 0.

Prossimo turno: 181123 Camerano-Palermo (18:30), San Lazzaro-Chiaravalle (19).

A2 femminile (girone C), seconda giornata. Conversano-Chiaravalle 27-40, Prato-Mugello 30-20, Camerano-Flavioni 28-27.

Classifica: Chiaravalle, Prato, Mugello, Camerano e Conversano 2; Flavioni 0.

Prossimo turno: 021223 Camerano-Conversano (16), Mugello-Chiaravalle (19.30).