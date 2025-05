Claudio Visani nominato nuovo allenatore del Volley Forlì

A volte ritornano. Claudio Visani è il nuovo allenatore del Volley Forlì. Classe 58’, faentino, "è figura di spicco nel panorama pallavolistico regionale e nazionale, portando con sé un bagaglio di esperienza e conoscenza del gioco maturato come giocatore ai massimi livelli", recita la nota divulgata dal club di viale della Libertà.

Ex centrale di lungo corso, Visani ha vestito le maglie di Faenza, Loreto e Ravenna in A1 e fatto parte del Volley Forlì brandizzato Moka Rica che, vincendo il campionato di B1 1989/90, conquistò la prima, storica, promozione del club romagnolo in A2. Ribattezzato ‘il lungo’, succede a Gabriel Kunda, che ha guidato ininterrottamente la compagine biancoblù per due lustri.

Da allenatore, Visani (a destra nella foto, con Casadei) ha costruito un solido background nel settore giovanile della Spem Faenza. Adesso si cimenterà con una prima squadra. "Siamo entusiasti di accogliere Claudio nella nostra famiglia, avendo trovato una convergenza immediata sulla visione e sugli obiettivi per la prossima stagione", ha dichiarato il neo direttore sportivo Raffaele Casadei. Che ha aggiunto: "Visani è già al lavoro con noi per definire le scelte tecniche e allestire l’organico".

Il nuovo corso societario ha espresso soddisfazione, convinto che "Claudio porterà gli ingredienti giusti per inaugurare un percorso ricco di successi".

Marco Lombardi