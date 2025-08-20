Clinica Iphone in estasi

La Clinica IPhone BobQ vince per la 4^ volta della sua storia il Memorial Matteo Valenti. Lo fa davanti ad un pubblico straripante, che ha riempito le tribune del Beach Stadium, e lo fa contro i Brambilla’s Gladiators (vincitori di 4 delle ultime 7 edizioni) con un 5-3 che ha messo in evidenza tutta la qualità della squadra di Giacomo Valenti (fratello di Matteo) e compagni. A referto le doppiette di Simone Marinai e di Matteo Santini a cui c’è da aggiungere l’acuto di Stefano Marinai. Per gli sconfitti Gemignani, Genovali e Pacini. "Successo meritato. Il parziale di 5-1 lo dimostra", sottolinea Davide Minichino. In semifinale le due compagini avevano eliminato l’Immobiliare Elite 5-2 (Santini M. 2, Marinai Si., Minichino, Petracci/Frosina, Lari) e l’Hotel Bella Riviera 2-0 (Gemignani 2).

Clinica Iphone Bobq: Santini G., Santini M., Marinai Si. Marinai St., Valenti, Minichino, Benassi, Fantinato, Ramacciotti.Brambilla’s Gladiators: Casapieri, Francesconi, Comelli, Vannucci, Genovali, Gemignani, Ksioua, Ali, Maiorana, Dal Pino, Pacini.

Under 18. Il successo, proprio allo scadere, va all’Fc Lido Pro con il 3-2 al Lupo di Mare. Successo firmato Ghilarducci 2, Vecoli per rendere vani i centri di Del Pistoia e Federigi. "Peccato perché abbiamo sempre fatto la partita noi - osserva Fabio Gaspari del Lupo di Mare -. Perdere così fa male, ma i ragazzi hanno dato tutto". In semifinale superati lo Scarsenal 7-1 (Bertuccelli, Ioppoli, Magnani, Federigi, Del Pistoia 2/Guidi) e l’Nhc Team 4-2 (Ghilarducci 2, Antonini 2/Paolini, Minichino).

Lupo di Mare: Vignali, Malfatti, Del Pistoia, Ioppoli, Del Bianco, Federigi, Magnani, Bertuccelli, Barsottelli, Corsini, Amato.Fc Lido Pro: Desogus, Ghilarducci, Vecoli, Marchetti, Antonini, Cozzani, Palagi, Cupisti, Vannuccini, Ravelli.

Under 16. Largo 6-1 dell’Hotel Tahiti/La Ghenga sull’Fc Vari. Ramacciotti 2, Santini, Giuliani, Bertacca, Mazzantini per il successo. Accorcia Guidi. Nello spareggio l’Fc Vari aveva superato 4-2 il Blancos ((Marlia, Francesconi, Guidi, Albiani/Federigi 2).

Hotel Tahiti/La Ghenga: Mazzantini, Bertacca, Ghilarducci, Santini, Giuliani, Barsotti, Ramacciotti, Pellegrini.Fc Vari: Oggiano, Baldini, Francesconi, Simoni, Guidi, Albiani, Marlia, Giannecchini, Faetti.

Under 14. Successo per l’Sos Cafoni/Cinquini Bevande, al golden gol e nonostante il parziale di 2-3, per 4-3 sul Pescara Manzia. Decidono le doppiette di Angeli e Ferri. Per gli sconfitti Bertogli, Palmerini e Rondini. Pescara Manzia che nello spareggio aveva superato, sempre per 4-3, il Caboto Fc (Bertogli 2, Rondini, Bertini/Consani, Capecchi, Farolfi). "Successo meritato per quanto visto in partita" assicura Fabio Gaspari. Non fa drammi Davide Salvati del Pescara Manzia: "Per noi, con la squadra più giovane di tutti, già la finale è stata un successo. Sono orgoglioso dei ragazzi".

Sos Cafoni/Cinquini Bevande: Santini, Guidetti, Ferri, Battisti, Sella, Angeli, Benedetti, Bagalli.Pescara Manzia: Ugolini, Oggiano, Bertogli, Palmerini, Domenici, Bonuccelli, Rondini, Marchetti, Bertini, Salvati.

Sergio Iacopetti