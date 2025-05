Club Nautico Marina di Carrara ai playoff per la promozione in Serie A2

Vola ai playoff la pallanuoto Club Nautico Marina di Carrara per la promozione in Serie A2. Vincendo ’in casa’, a Lavagna, contro la Rapallo Nuoto per 12-9 (parziali 2-3, 5-5, 7-7). le calotte gialloblù si sono confermate al quarto posto ed hanno quindi guadagnato l’accesso alla fase finale per la prestigiosa promozione. Carrara se la vedrà con Monza mentre dall’altra parte di sfideranno Lerici e Padova. Nella semifinale 2 si sfidano Dream S -Acquatica Torino e Bergamo-Locatelli. L;e vincenti delle quattro gare daranno vita alle due finali promozione.

"Un bel campionato combattuto – ha commentato il dirigente Matteo Campi – che ci rende orgogliosi non solo per l’importante risultato, ma anche perché la squadra è stata costruita a quattro-mani insieme all’allenatore Zarko Zaric". Una squadra molto giovane quella del sodalizio sportivo carrarese, di poco superiore a 20 anni l’età media, che ha messo in luce le qualità e l’entusiasmo dei giocatori. Relativamente all’ultima partita, segnaliamo i giovanissimi Pietro Pasqualetti (classe 2007) con due rigori neutralizzati e tante belle parate, ed Alessandro Botto (classe 2008) con quattro goal a referto. "A chiusura di questo campionato – ha concluso Campi – tengo particolarmente a ringraziare le due società amiche: Chiavari Nuoto, che ci ha permesso di formare una squadra di giovanissimi, e Mobilpesca Lavagna, che ci ha ospitato nei suoi spazi-acqua".

Nella storia degli oltre 70 anni del Club Nautico Marina di Carrara è la seconda volta che la squadra di pallanuoto raggiunge i playoff dopo quella del 2023 quando, nella finalissima con il Monza (sempere lui), i gialloblù conquistarono la prestigiosa Serie A2 al temine di un campionato in cui i carraresi avevano sempre occupato le posizioni di vertice.

Tabellino: Pasqualetti, Barale, Della Pina 2, Mangiante, Pagliuchi, Botto Alessandro 4, Bonicelli, Vittori 2, Botto Sebastian 2, Botto Geremia 1, Alia, Schiaffino 1. All. Zaric.