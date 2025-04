Club Scherma Agliana: Desideri e Sanacore nel nuovo corso azzurro della scherma

Due rilevanti incarichi per altrettanti componenti del Club Scherma Agliana. Cresce di considerazione a livello nazionale la scherma pistoiese e in particolare il fioretto, che a Pistoia e provincia ha la sua società di punta proprio nel Club Scherma Agliana. La presidente Angela Desideri e il maestro Agostino Sanacore, infatti, sono stati chiamati a fare parte del nuovo corso azzurro della scherma. Desideri è stata nominata tra i componenti della Commissione Scuola (una decina di persone) della FIS (Federazione Italiana Scherma), Sanacore fra i componenti della Consulta dei tecnici di scherma federali. Sanacore sarà il referente di una vasta area, quella dell’Italia centrale. In sostanza, grazie ad Agliana la scherma pistoiese avrà voce nelle decisioni dei rispettivi settori.

Una buonissima notizia per i numerosi giovani e giovanissimi con la passione della scherma e le loro famiglie. Soddisfazione è stata espressa da entrambi. "Siamo onorati delle rispettive nomine – hanno asserito all’unisono –. Ringraziamo chi ha pensato a noi per questi ruoli, certi di poter dare il nostro fattivo contributo alla causa della scherma tricolore". Agliana è un sodalizio giovane, ma ricco di vitalità e tesserati: rappresenta un’eccellenza del fioretto, non soltanto toscano. A collaborare con Desideri e Sanacore nel club, in primis la maestra Mabel Biagiotti e il preparatore atletico Emanuele Manente.

G. B.