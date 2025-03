Codigoro protagonista in vasca coi giovani. Decide dal dischetto il capitano Sangiorgi

Si è concluso il week end di pallanuoto per Swim Project Codigoro, caratterizzato da contrastanti emozioni contro lo Stilelibero Preganziol, con tre gare di formazioni, appartenenti a categorie diverse.

Ancora una sconfitta per la squadra che milita nel campionato di serie C, che nonostante un buon inizio, ha subito una sconfitta per 17-10 in una gara forse cruciale per la permanenza in questa categoria. Ora, la squadra è chiamata a una prova di carattere sabato prossimo, quando affronterà in trasferta la Virgiliana Mantova, un’altra sfida salvezza.

Buone notizie invece dalla formazione che partecipa al campionato Ragazzi, che nella piscina di casa di Codigoro, ha conquistato un’emozionante vittoria per 10-9 con goal decisivo segnato dal capitano Sangiorgi su rigore a 6 secondi allo scadere. Partita molto difficile, primo incontro dopo quasi un mese di stop e la prima casalinga. Swim Project fatica a trovare il ritmo, rincorre Preganziol goal su goal fino sul 2-3, a segno Zanardi e Paganini, il secondo tempo vede gli ospiti allungare sul 2-4. Un rigore sbagliato complica la rincorsa, ma Sangiorgi e il goal di Finessi portano il punteggio sul 4-5 sempre per Preganziol. Codigoro rincorre anche per tutto il terzo tempo e due giovanissimi del gruppo portano il punteggio sul 7-8.

Nell’ultimo tempo, il parziale di 3-1 permette ai ragazzi di ribaltare il risultato con due goal di Paganini, che pareggia, e allo scadere su rigore dopo un time out a pochi secondi dalla fine, il capitano Sangiorgi si carica la responsabilità di tirare il rigore sul 9-9, segnando e portando alla vittoria Swim Project per 10-9, scatenando la gioia della squadra, dell’allenatore e del pubblico. Mister Matteo Armari dichiara a fine partita: "Sono contento della determinazione dei ragazzi, che non hanno smesso di lottare e hanno tenuto testa a Preganziol, partita difficile che ci aiuterà a continuare a crescere".

Infine, la categoria Juniores ha affrontato la seconda giornata di campionato, chiudendo con una sconfitta pesante, per l’11-2 finale. "Gruppo giovane e nonostante il risultato, la prestazione della squadra è stata positiva, anche se è un peccato constatare le numerose occasioni sprecate che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita".

cla. casta.