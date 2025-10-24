Collaborazione tra la Sangiovannese e la Passione Volley

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Prosegue la collaborazione tra la Sangiovannese e la Passione Valdarno Volley, due realtà sportive che stanno costruendo un legame sempre più solido nel segno dei valori condivisi: passione, appartenenza e spirito di squadra. In occasione della gara di Serie D in programma domenica 26 ottobre allo stadio Virgilio Fedini che vedrà gli azzurri opposti alla Colligiana, le ragazze della Passione Valdarno saranno sugli spalti per sostenere i colori biancazzurri. Un gesto simbolico, ma dal grande significato, che testimonia quanto le due società vogliano rafforzare la sinergia tra calcio e pallavolo, unite dalla passione per il territorio e in particolare per la città di San Giovanni che ha ormai adottato la squadra di pallavolo che nasce nella vicina Figline

Poche ore dopo, alle 18 al Palagalli, toccherà proprio alla formazione di coach Mauro Chiappafreddo scendere in campo per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B1. Un appuntamento di rilievo che vedrà la Passione Valdarno Volley affrontare la Montesport, in un derby tutto toscano che promette spettacolo ed emozioni. Qui invece gli sportivi in possesso della tessera di abbonamento del Marzocco potranno accedere al palazzetto per godersi una grande sfida di volley.

Con la voglia di riscattare l'ultimo ko che ha comunque fruttato un punto in graduatoria, le ragazze sono pronte a lottare punto su punto davanti al proprio pubblico, nella cornice del Palagalli che si preannuncia che si sta pian piano appassionando alle gesta delle atlete valdarnesi. «Il nostro obiettivo è crescere insieme al territorio – ha dichiarato la società – e vivere giornate come questa, con lo sport che unisce e coinvolge, è il modo migliore per farlo». Una doppia occasione, dunque, per vivere un sabato di grande sport: prima allo stadio, poi al palazzetto, per sostenere con la stessa passione due squadre che rappresentano con orgoglio il Valdarno e che giocano in due campionati di livello come la B1 femminile di volley e l'eccellenza toscana di calcio.