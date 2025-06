Colline del Secchia: Saimir Xhemalaj e Eleonora Chiara Turrini trionfano a Castellarano

A Castellarano 850 atleti si son dati appuntamento per l’edizione numero 43 delle ’Colline del Secchia’, classica podistica competitiva e non in territorio reggiano ma dove, da sempre, la presenza dei modenesi è predominante. La temperatura superiore ai 30° non ha aiutato i runner ad affrontare la fatica del percorso, misto strada e sterrato ma con una salita impegnativa a metà gara.

Sono stati 200 gli agonisti che si son dati battaglia sugli 11 km del tracciato, mentre erano tre i percorsi per gli amatori, da 3 a 11 km. Al suo secondo tentativo a Castellarano vince e si impone nettamente in 40’17“ Saimir Xhemalaj, albanese prima già Modena Runners, ora in forza ad Atl. Reggio. Saimir fa anche fa registrare il miglior tempo della Colline del Secchia da quando, 4 anni fa, è stato cambiato il percorso.

Secondo posto per l’inossidabile Rudy Magagnoli (Corriferrara), staccato di 27“. Terzo e quarto posto per due atleti di Castellarano, Andrea Astolfi e Manuel Cecchini. A soli 5“ è da segnalare l’ottimo quinto posto di William Talleri (San Vito Runners), classe 1977 come Magagnoli, in lotta fino all’ultimo; una classe di ferro, in grado di competere con atleti ben più giovani.

In campo femminile trionfano le ragazze modenesi. Continua il bel momento di Eleonora Chiara Turrini, portacolori della neroverde Guglia di Sassuolo, che mette in fila tutte e si impone in 48’18“, lottando fino alla fine con Martina Cornia (Atl MdS), staccata di soli 8“. Terza è Ramona Ferrari (3,30 Team) in 50’46“. Quinta si classifica in 52’26“ Alessandra Broccardo per Runners & Friends, la giovane squadra di Mohamed Moro e di Gian Luca Ferracuti.

Come di consueto le compagini modenesi dominano nettamente la speciale classifica dei gruppi più numerosi: il Circolo Cittanova è la prima società con 78 iscritti, seguita da Sportinsieme Formigine con 64 e Guglia Sassuolo con 52.

Giuliano Macchitelli