"Cologne-Pallamano Romagna: la sfida per il bottino pieno"

A Cologne per ottenere il bottino pieno. La Pallamano Romagna sale in Lombardia dove alle 20,30 affronta la formazione allenata da Hodzic che possiede gli stessi punti (8) degli arancioblù nella classifica della serie A Silver.

Sconfitta all’esordio in casa di San Lazzaro la squadra della provincia di Brescia si è riscattata col Molteno, col Teramo, per poi perdere con la capolista Camerano. I lombardi tornano al successo risicato contro il Genea Lanzara per poi chiudere alla grande in trasferta alla Casa della Pallamano. Nella classifica dei marcatori Leiblich è in seconda posizione con 47 reti, seguito da Mombelli con 31 segnature. Sul terzo gradino si erge Manenti con 20 realizzazioni.

"Il finale del match col Camerano fa ancora male – dice il presidente della Pallamano Romagna Vito Sami –, ma la partita col Cologne ci dà la possibilità di rifarci immediatamente. Non è l’avversario ideale ma ce la metteremo tutta". Sami stenta a credere quello che è successo al termine della partita pareggiata con la capolista.

"Un arbitro non ha sentito la sirena e ha fischiato il rigore a tempo scaduto. Poi il suo collega si è allineato. Il nostro errore è stato quello di non finire la partita con la palla in mano. Ma il campionato è ancora lungo, sarebbe bello arrivare nelle prime quattro classificate. Ci stiamo confrontando con ottime squadre, i ragazzi mantengono le attese, soprattutto i giovani".

Infine, due parole sul coach: "Infonde molta tranquillità, sa tenere il pugno della situazione".

Le altre gare: Molteno-Sassari, Campus Italia-Lanzara, Teramo-Enna, Camerano-Cus Palermo, San Lazzaro-Chiaravalle.

La classifica: San Lazzaro, Camerano 11; Chiaravalle 9; Pallamano Romagna, Cologne 8; Molteno 6; Sassari 5; Lanzara, Palermo, Enna 4; Campus Italia 2; Teramo 0.

