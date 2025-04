Colpo di scena nel titolo italiano pesi welter: De Filippo infortunato, sfida Licata-Moroni

Colpo di scena nella marcia di avvicinamento al titolo italiano dei pesi welter, in programma venerdì prossimo al palasport. Il campione in carica Michele De Filippo si è infortunato a una settimana dall’incontro, quindi non potrà difendere la cintura tricolore contro il padrone di casa Antonio Licata. L’evento è confermato, anche perché oltre al titolo italiano in piazzale Atleti Azzurri d’Italia verrà messo in palio il titolo europeo femminile dei pesi leggeri tra Pamela Noutcho Sawa e Martina Righi, senza dimenticare il ricco contorno professionistico con una serie di match da non perdere (gli incontri scatteranno intorno alle 19): Emanuele Molaro-Giovanni Soriato, Dario Sapone-Danilo Barile, Joseph Okoye-Reynaldo Cajina e Danilo Vinciguerra-Francesco Coppola.

Il forfait di De Filippo rappresenta però una sorpresa clamorosa, che cambia completamente le carte in tavola, anche perché Licata aveva effettuato tutta la preparazione al match più importante della sua carriera con la certezza di affrontare il pugile pugliese, che peraltro nei prossimi mesi avrà il diritto di sfidare il nuovo campione per riprendersi la cintura. Venerdì prossimo quindi l’avversario di Licata sarà Patrizio Moroni, 28enne romano con un record peggiore rispetto a quello di De Filippo ma con caratteristiche che possono rappresentare un’insidia per l’atleta di Ferrara Boxe.

"La notizia dell’infortunio di De Filippo a una mano ci ha lasciato senza parole, è stato un fulmine a ciel sereno – spiega il maestro Roberto Croce –. Lo sostituirà Moroni, un pugile completamente diverso, perché passiamo da un atleta basso e votato all’attacco a un ex superwelter alto come Antonio e molto potente. Bisogna cambiare del tutto la strategia: guardando il record potrebbe sembrare un match più facile, ma le cose non stanno così. Per quanto riguarda gli altri incontri, Molaro debutterà da professionista contro Soriato, un pugile campano molto bravo che ha maggiore esperienza. Quello che vedrà protagonisti Sapone e Barile sarà un grande match tra due pugili che puntano al titolo italiano. Okoye doveva affrontare Crepaldi invece se la vedrà con Cajina".

Stefano Manfredini