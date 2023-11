Comanda l’ASD Milano. Blitz fuori casa e sorpasso

Milano domina il campionato di rugby di Serie A maschile. Alla quarta giornata del torneo, infatti, l’ASD Rugby Milano ha effettuato il sorpasso in vetta alla graduatoria, fino a pochi giorni fa occupata dal TkGroup VII Rugby Torino. I piemontesi sono però usciti sconfitti dal derby regionale disputato fuori casa contro l’ASD Biella Rugby Club, che ha permesso ai meneghini di passare. L’ASD Rugby aveva allo stesso modo un impegno in trasferta, contro l’Unione Monferrato Rugby, superato di slancio 9-26. Gli avversari di giornata sono ancora a zero punti e non sono riusciti a muovere la classifica. La capolista, al contrario, è in questo momento davanti a tutti per punti fatti nel campionato (143) ed è anche la squadra che ne ha subiti meno (36).

La quarta giornata è stata anche quella di un confronto tutto lombardo tra Cus Milano Rugby e Rugby Calvisano. I bresciani, che hanno perso le prime due giornate, hanno trovato il successo alla terza gara e sono riusciti a bissare nel turno successivo vincendo di un punto: 26-27. Decisivo un calcio all’ottantesimo minuto di Gabriele Bronzini. "I ragazzi hanno messo cuore e voglia di vincere in questa partita - dice nel postpartita il tecnico dei trequarti Mattia Zappalorto -. Devo dire che nonostante tutte le difficoltà che questo incontro portava siamo sempre stati in vantaggio. Negli ultimi dieci minuti, quando Cus Milano è passato in vantaggio, sembrava che la partita potesse chiudersi ma il nostro cuore ha fatto la differenza. Siamo contenti di aver onorato il primo anniversario della scomparsa di Alfredo con una vittoria". Il riferimento è all’ex presidente FIR, Gavazzi, fondatore del Rugby Calvisano, che con questo successo risale la china arrivando a 9 punti, lasciando il Cus a 14.

Giornata positiva anche per il Rugby Parabiago, che centra il secondo successo stagionale vincendo 22-30 in casa del Rugby Parma, tra le formazioni ancora a quota zero in graduatoria. "Ottima la reazione di tanti giocatori – afferma l’allenatore Daniele Porrino -. Non era una partita semplice, dovevamo ritrovare la confidenza nel gioco e i ragazzi nonostante alcuni errori, imprecisioni e tanti falli hanno avuto la mentalità giusta di andare avanti a cercare la vittoria. Sono stati molto bravi a raggiungere questo traguardo. La reazione è stata ottima, anche da parte di chi come Nico Grassi nella scorsa partita non aveva brillato e ha giocato nel modo migliore, gestendo molto bene il piede e facendo una bellissima meta. Questo è l’atteggiamento che vogliamo da chi, come può succedere, può avere una giornata no e si rifà la domenica successiva".

In ultimo resta ancora senza successi l’Amatori&Union Rugby, battuta in casa 6-29 dall’Iveco Cus Torino Rugby, che col punto di bonus sale al secondo posto a una lunghezza dall’ASD Rugby Milano.