Come brilla l’Imolanuoto. Bronzo Carapia a Belgrado. Doppio oro per Cerasuolo

Pronti via ed è subito bronzo per il giovane Thomas Carapia, che bagna con una medaglia la sua prima partecipazione a un evento internazionale con la nazionale giovanile italiana. Non saranno i campionati europei, bensì la Coppa Comen (manifestazione che abbraccia comunque tutte le nazioni che si affacciano sul mar Mediterraneo) in programma in questo weekend alla piscina in vasca lunga di Belgrado, ma per l’imolese classe 2009 si tratta comunque di una grandissima soddisfazione personale, da condividere con tutta la famiglia dell’Imolanuoto, la sua società.

Thomas Carapia ha concluso sul terzo gradino del podio la sua gara dei 100 farfalla nuotando con il tempo finale di 55’’82, piazzandosi dietro al vincitore, il turco Arel Gultekin, e a 60 centesimi dal connazionale Stefano Mogno, che lo hanno preceduto. Nella piscina della capitale serba arriva subito un grande risultato per il giovane farfallista dell’Imolanuoto, già campione italiano nella stessa specialità ai Criteria giovanili di Riccione lo scorso primo aprile. Il giovane imolese è stato capace di farsi valere anche nel momento del suo debutto in azzurro, dimostrando la giusta concentrazione per disputare una gara di alto livello anche in campo internazionale. A conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni da Thomas sotto la guida dei suoi tecnici Alex Gagliani e Massimiliano Colombi.

Dai giovani talenti si passa ai veterani di lunga data, con il Meeting di Merano che alla prima giornata ha visto la vittoria di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Cerasuolo ha toccato davanti a tutti con il tempo finale di 1’00’’31, ritoccando il record precedente della manifestazione che apparteneva al suo vecchio compagno di allenamenti, e ora suo allenatore all’Imolanuoto, Fabio Scozzoli. Lo stesso Cerasuolo ha vinto anche i 50 rana in 27’’21.

Nei 200 farfalla al femminile si registra il secondo posto per Asia Salvato in 2’17’’13, che invece ha chiuso 29esima nei 50 farfalla (29’’43). Al maschile conclude ottavo Gabriel Pirelli in 2’08’’31 e dodicesimo Alex Gaddoni in 2’12’’06; Gian Marco Minarelli si piazza 21esimo nei 50 dorso (28’’25), 29esimo nei 50 stile (24’’61) e 11esimo nei 50 farfalla (25’’57).

Il gruppo imolese sarà in vasca anche oggi nell’ultima giornata del Meeting meranese, anticamera del trofeo Sette Colli del prossimo fine settimana.