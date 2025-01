Comitato Uisp - Marco Ceccantini, dopo otto anni di mandato, cede il testimone e si avvia verso la presidenza regionale. Bruschi nuova presidente dell’area fiorentina

Novità al vertice provinciale di Uisp. Gabriella Bruschi è la nuova presidente del Comitato Uisp di Firenze per il quadriennio 2025-2028. Questo l’esito del congresso elettivo che si è svolto presso i locali de Le Terrazze Michelangelo. Bruschi succede a Marco Ceccantini che aveva guidato il Comitato fiorentino per otto anni e che quindi non era più rieleggibile. Per lui appuntamento al congresso regionale che si terrà il 15 febbraio nel quale Ceccantini si presenta come unico candidato alla presidenza e appoggiato di fatto da tutti i Comitati territoriali. Gabriella Bruschi, nuova presidentessa, è tra i consiglieri dell’Uisp Firenze dal 2014. Dal 2009 al 2014 è stata Consigliera delegata allo sport del comune di Sesto Fiorentino e dal 2014 al 2015 presidente del consiglio comunale di Sesto, dove è stata consigliera comunale dal 2016 al 2018. Dal 2018 al 2021 assessora allo sviluppo economico.

Gabriella Bruschi, nel suo intervento ha ricordato il compianto ex ct del ciclismo italiano, Alfredo Martini, uomo di grande spessore umano oltre che di competenza, peraltro suo concittadino. Ha poi ricordato gli anni difficili del Covid e di come la Uisp Firenze ha trovato nuove modalità per andare oltre con competenza e forza verso nuove avventure e traguardi importanti.

Marco Ceccantini ha ringraziato tutti e fatto riferimento a Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. E’ più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni".

Il nuovo consiglio sarà composto da: Gabriella Bruschi, Catia Ballotti, Giovanni Buti, Stefano Ceccarelli, Bruno Chiavacci, Stefano Coletti, Franco Dardanelli, Francesco Giovanni De Razza, Fabrizio Falatti, Maria Luisa Fancello, Alberto Formigli, Franca Francato, Marco Gamannossi, Lucrezia Iurlaro, Luca Lanzoni, Daniela Lunatici, Alessandro Matteini, Stefano Nistri, Alessandro Piccardi, Maria Grazia Pugliese, Claudia Rossano, Simone Tilli, Aniello Veneri, Lisa Vieri, Simona Zatteri.