Compagnia Maremmana Arcieri: Successi a Prato e Preparativi per i Campionati Regionali

Ancora una giornata ricca d’impegni per gli atleti della Compagnia Maremmana Arcieri.A Prato, ospiti della Compagnia Arcieri Borgo al Cornio, dopo la gara di qualifica, negli scontri diretti i giovani tiratori grossetani hanno guadagnato due primi posti, un secondo posto ed un terzo posto.

Nella categoria Arco olimpico Ragazzi Femminile c’è stata la vittoria di Serena Pepi, ed il secondo posto di Vittoria Capuccini. Nella categoria Arco Olimpico Allieve-Master Femminile invece c’è stato il secondo posto di Alessia Bilisari. Nella categoria Arco Olimpico Allieve - Master Maschile, invece, vittoria per Mattia Menditto. Nel senior, a Settimo Torinese, il grossetano Matteo Bilisari (che vestiva la maglia del Gruppo sportivo Marina Militare), si è guadagnato un importante secondo posto.

E intanto la società grossetana si sta preparando all’evento dell’anno, con i campionati regionali di tiro con l’arco che si terranno nell’impianto di via Lago di Varano. L’evento è in programma il primo giugno come Campionato regionale Targa 2025, organizzato dalla Compagnia Maremmana Arcieri.

Le società che intendono iscrivere i propri atleti e squadre all’evento, entro martedì, dovranno accedere all’area riservata del sito federale ed effettuare l’iscrizione online.Dovranno essere iscritti tramite la procedura online anche le riserve e gli atleti a completamento squadra. Gli atleti senza cittadinanza italiana non potranno concorrere all’assegnazione dei titoli individuali ma potranno essere iscritti solo a completamento delle squadre.

Per quanto riguarda la fase degli scontri diretti, si applicherà il regolamento previsto per i Campionati Italiani Targa attualmente in vigore. Le distanze di gara saranno differenziate in base alla divisione: distanza 50 metri per le divisioni Arco Nudo e Compound; distanza 70 metri per l’Arco Olimpico.