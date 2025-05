Compagnia Maremmana Arcieri. ’Trofeo Pinocchio’. Bravi i biancorossi

La Compagnia Maremmana Arcieri si prende un primo ed un terzo posto con i più piccoli ed un primo e terzo posto con le Ragazze. Buoni risultati in giro per l’Italia per la società di tiro con l’arco di Grosseto.

Sì è conclusa, per i piccoli arcieri maremmani, la finale regionale estiva del Trofeo Pinocchio "Memorial Tiziano Faraoni".

Nel campo di tiro di Marciana, all’isola d’Elba, ospiti degli amici Arcieri del Grande Falco, i piccoli campioni, si sono battuti contro avversari molto competitivi e valorosi. Primo posto per Gabriele Cicatiello nella categoria Arco Olimpico Ragazzi 2017; quarto posto per Roberta Innocenti nella categoria Arco Olimpico Ragazze 2014/2015/2016; ottavo posto per Arianna Masiero nella categoria Arco Olimpico Ragazze 2014/2015/2016; quarto posto per Emanuele Occhipinti nella categoria Arco Olimpico Ragazzi 2013; terzo posto per Marika Bernazzi nella categoria Arco Olimpico Ragazze 2013.

Nonostante l’impegno e il valore, questi piazzamenti non sono bastati ad ottenere il pass per la finale nazionale di Bolzano.

"Comunque i nostri ragazzi, portano a casa un grande bagaglio di esperienze, divertimento e nuove amicizie – spiegano dalla società biancorossa –. I piccoli arcieri non si perdono d’animo e si riparte, con allenamenti ancora più agguerriti, per prepararsi alle nuove sfide della stagione. Un grazie sincero ai tecnici che hanno supportato e seguito i ragazzi durante la gara: Giancarlo Gelso, Fabio Giomi, Antonio Condorelli. Un ringraziamento speciale anche ai genitori che hanno accompagnato i piccoli campioni".

Passando agli atleti un po’ più grandi, gara fuori regione per le "campionesse" della categoria Ragazze arco olimpico. Ospiti della Compagnia Arcieri città di Terni, nella bellissima struttura dell’Archerytraining Center, le giovani leonesse non hanno deluso: primo posto per Vittoria Capuccini e terzo posto per Serena Pepi.