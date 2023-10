Con Manfredonia la Futsal cerca il tris vincente

La Futsal Cesena ritrovando il suo goleador Gardelli, 7 reti e a segno nelle ultime quattro partite di fila, ha avuto la conferma di potersela giocare con tutti in questo campionato di A2 Elite che dopo quattro gare vede i cesenati a 6 punti reduci da due vittorie di fila (con la Lazio e sabato in casa del Città di Melilli). E nonostante le sconfitte contro Benevento e a Giovinazzo, la squadra è sempre stata in partita.

I bianconeri stanno crescendo, lottando, la buona posizione in classifica permetterà di lavorare con serenità e di affrontare domani alle 17 al PalaPaganelli il Manfredonia che viaggia a punteggio pieno (9 punti) e 2ª dietro il Benevento (10 punti) avendo già osservato il turno di riposo. La sfida appare proibitiva ma la Futsal ha già dimostrato di giocarsi le proprie carte fino in fondo. Anche l’Under 19 continua il suo cammino. Dopo aver conquistato gli ottavi della Coppa Divisione (per Under 23) vincendo a Russi 4-2 (tripletta di Traversari e gol di Franceschini) il prossimo turno sarà contro il Real Fabbrica di Viterbo il 16 dicembre (riposo per l’A2 Elite) e il ritorno il 27 dicembre.

l.s.