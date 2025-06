Conclusa l'annata 2024-25 della Scuola Tennis T.C. Marfisa con premiazioni e successi

Si è conclusa con una grande festa e con le premiazioni di rito l’annata 2024-25 della Scuola Avviamento Tennis del T.C. Marfisa. Sono stati un’ottantina gli allievi che, grazie agli insegnamenti degli istruttori Giulio Leati, Emiliano Spettoli e Stefano Zagagnoni, hanno praticato e migliorato il loro tennis durante l’anno scolastico. Il buon livello raggiunto ha permesso al Club di far gareggiare gli allievi in competizioni a squadre con ben cinque compagini iscritte tra Under 12 e 16.

Ottimi sono stati i risultati degli allievi anche a livello individuale nei vari tornei provinciali e regionali a cui hanno partecipato. A vincere lo speciale premio “Jacopo Ceccarelli” destinato al migliore allievo dell’anno è stato Pietro Vancini.

Da evidenziare un altro importante risultato frutto dell’ottimo lavoro della Scuola di via Saffi, il giovanissimo Edoardo Caniato si è imposto a Padova in una tappa del “Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving”. Un’affermazione che gli permetterà di partecipare al Master finale della competizione previsto per fine luglio sui campi del Foro Italico.