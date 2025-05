Concluso a Ferrara l'evento internazionale 'Sport senza confini' con maestri europei

Con lo stage internazionale del 10 maggio tenutosi a Ferrara presso la palestra della scuola Bonati, si è concluso l’evento “Sport senza confini. Scambi cultural sportivi con maestri ed atleti europei”, organizzato dall’asd Csr Ju Jitsu Italia ed iniziato ad aprile con lo scambio culturale Italia-Germania.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, dal Coni regionale, dal Panathlon club e svolta in collaborazione con Asi e Ascom, si è conclusa con un seminario di tre ore in cui si sono alternati maestri italiani, spagnoli e polacchi. L’associazione organizzatrice dell’evento ringrazia di cuore i cari amici e docenti intervenuti, i maestri Mirosław Kuświk e Jaseck Jaworski venuti dalla Polonia, i maestri Alberto Blanco e Vicente Alarcón dalla Spagna e per l’Italia i maestri Piero Rovigatti e Davide Conti.

Lo stage ha appassionato i partecipanti di tutte le età che sono rimasti molto colpiti sia dal carattere umile, gioviale e amichevole dei docenti sia dalla loro grande competenza tecnica. Tutti i docenti sono rimasti affascinati dalle bellezze monumentali della città di Ferrara, dalla cucina tipica, dall’accoglienza fraterna a loro riservata e dalla voglia di imparare dei partecipanti di tutte le età.

Il maestro Conti dell’associazione organizzatrice commenta così: "Ringrazio davvero tanto i docenti che hanno partecipato, cari amici da lunga data. Un ringraziamento va anche a Paulina Michalec per la preziosa opera di traduzione dal polacco all’italiano. Ringrazio le autorità che sono intervenute a porgere un saluto, per il Comune di Ferrara, l’assessore allo Sport Francesco Carità, per il Coni provinciale, il delegato Ruggiero Tosi e per l’Ascom, il segretario Massimo Ravaioli. Voglio anche ringraziare il mio consiglio direttivo nelle persone di Mirko Bussolari, Alessio Casoni, Matteo Noce, Giulia Era e Giulia Migliardi per il grosso aiuto nell’organizzazione dell’evento; ringrazio tutti i maestri ed allievi intervenuti da diverse città dell’Emilia Romagna e Veneto ed i genitori degli allievi più giovani per aver condiviso l’esperienza con noi. Grazie grazie grazie a tutte le persone che ho nominato che hanno reso l’evento un bellissimo momento di aggregazione".