Coni Buonfiglio eletto presidente nazionale. Cucurnia soddisfatto: "E adesso puntiamo ad averlo a Carrara»

"E adesso puntiamo ad averlo a Carrara, magari in occasione della inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport che sarà allestito a CarraraFiere, per replicare la visita di Giovanni Malagò del 2017, primo presidente Coni ad essere venuto in città". E’ soddisfatto Vittorio Cucurnia (nella foto), il delegato provinciale Coni all’indomani della elezione del nuovo presidente nazionale, Luciano Buonfiglio, a capo di tutto lo sport italiano.

"Era la persona giusta ed è stato eletto. Un risultato che ci soddisfa e che avevamo auspicato. La Toscana è stata unita e tutti i delegati provinciali si erano espressi per Buonfiglio (ma alla votazione partecipano solo i presidenti regionali, ndr), per una linea in continuazione con quella di Malagò" continua Cucurnia che ha immediatamente inviato al neo presidente un messaggio personale e un telegramma di auguri e di buon lavoro da parte di tutto il movimento sportivo provinciale.

Cucurnia chiarisce alcuni particolari della votazione: "C’erano otto candidati, un alto numero mai visto prima, ma Buonfiglio ha ottenuto una larga maggioranza già al primo scrutinio con 47 voti su 81 votanti". Buonfiglio viene dalla federazione della canoa kajak che negli ultimi anni è cresciuta da 5mila a 22mila tesserati nel corso dei suoi sei mandati.

ma.mu.