Coni Settore scolastico. Nasce per le primarie l’iniziativa ’Il bambino sceglie lo sport’

’Il bambino sceglie lo sport’ è la nuova iniziativa multidisciplinare del Coni provinciale rivolta ai bambini della scuola primaria. Una iniziativa figlia del ’Gioco sport’, nato all’ombra delle Apuane negli anni ’90 per iniziativa dell’allora presidente del Coni, Enrico Salomoni, e poi diffusasi in molte parti del territorio nazionale con l’obiettivo di dare ai giovanissimi le basi del movimento e della coordinazione, oltre alle capacità di collaborazione e al rispetto delle regole del fair play. "Senza sport non possiamo stare e non dobbiamo stare, non rispetteremmo la nostra natura – scrive il Coni in una nota –. Il bisogno di muoversi è fondamentale per ognuno di noi, insieme al bisogno di interazione interpersonale ed è proprio nello sport che ci poniamo in relazione con noi stessi, con l’ambiente e con gli altri". E il Coni chiede la collaborazione dei tecnici sportivi nella veste di docenti, per incrementare la pratica sportiva. "Vogliamo vedere come poter veramente strutturare dei centri di avviamento allo sport scolastici, supportati direttamente dalle associazioni sportive dilettantistiche, in una sinergia tra Coni e federazioni, all’opera per lo sport giovanile e scolastico – spiega ancora la nota – perché fare sport è come prendersi cura di noi stessi ed è ciò che dobbiamo insegnare fin dalla scuola dell’infanzia, un bisogno primario che ci accompagna per tutta la vita". Numerose saranno le discipline praticate da una stessa classe durante tutto l’anno scolastico, creando un centro di avviamento e orientamento allo sport.

ma.mu.