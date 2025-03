Cons, cambio al vertice. Forcellini presidente

Con 24 voti ricevuti Christian Forcellini è il nuovo presidente del Comitato olimpico di San Marino per il ciclo olimpico 2025-2028. Ha battuto la concorrenza dell’altro candidato in corsa, Andrea Benvenuti, che di preferenze ne ha raccolte 10. Forcellini raccoglie l’eredità di Gian Primo Giardi del quale è stato fino a qualche giorno fa il vice per ben due mandati, diventando, così, l’ottavo presidente del Cons, eletto dall’assemblea del Consiglio nazionale che ha evidentemente optato per una linea di continuità. Forcellini, 55 anni, è presidente della Federazione sammarinese tennis ed è stato capo missione nei Giochi olimpici di Londra 2012 e Parigi 2024, ricordando i trascorsi da atleta nel tennis e nell’atletica leggera. "L’eredità che lascia Gian Primo – le prime parole di Forcellini – è sicuramente un lascito pesante, carico di responsabilità. Il mio obiettivo ovviamente è cercare di portare avanti i progetti, le cose che abbiamo fatto insieme perché io ero vicepresidente e quindi credo che abbiamo la stessa idea e credo che quello che abbiamo messo in campo abbia portato dei risultati e spero che i risultati continuino ad arrivare.

Marco Giancarlo Rossini, presidente della Federazione sammarinese nuoto, è stato eletto nuovo vicepresidente del Comitato olimpico con 22 voti, superando l’altro candidato Gian Luca Gatti, vertice degli sport invernali, che ha ottenuto 11 voti. Solo una scheda bianca. Tra i membri interni, scelti tra i presidenti federali, sono stati eletti all’interno del comitato esecutivo Mauro Santi dell’atletica leggera, Emanuele Vannucci del golf e Maurizio Mazza delle arti marziali. I due membri incompatibili con incarichi federali sono Giuliano Tomassini e Martina Mazza. Eros Bologna è stato confermato segretario generale con 27 voti, per Federico Valentini 7 voti. In apertura di Consiglio nazionale, il presidente uscente Gian Primo Giardi ha ringraziato tutto l’esecutivo e i sindaci revisori per il lavoro svolto e si è congedato nei confronti degli altri presidenti federali con un bilancio sui 12 anni di presidenza. Prima dell’inizio delle votazioni Paolo Valli, presidente della Fams, ha ritirato la sua candidatura come membro per il Comitato esecutivo.